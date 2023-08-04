Konya'da Otomobil ile Motosiklet Çarpışması: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.