Konya'da Otomobil ile Motosiklet Çarpışması: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ö.F.G. İdaresindeki 42 DUA 26 plakalı otomobil, Bayındır Mahallesi'nde Onur Yılman (19) yönetimindeki 42 BDN 50 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Yılman, ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel