Konya'da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında merkez Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsünün ismi alınamayan otomobil ile Z.A.'nın kullandığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü yere savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA