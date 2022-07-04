Konya'da otomobil ile cip çarpıştı: 5 ölü, 4 yaralı (3) - Haberler

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Konya'da otomobil ile cip çarpıştı: 5 ölü, 4 yaralı (3)

Demirören Haber Ajansı - Muhammed Sıdal - Güncel
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Konya'da otomobil ile cip çarpıştı: 5 ölü, 4 yaralı (3)

KAZADA ÖLEN GENÇLER BEYŞEHİR GÖLÜ'NDEN DÖNÜYORMUŞKonya'da 5 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı kazanın ayrıntıları ortaya çıktı.

KAZADA ÖLEN GENÇLER BEYŞEHİR GÖLÜ'NDEN DÖNÜYORMUŞ

Konya'da 5 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı kazanın ayrıntıları ortaya çıktı. Aynı araçta bulunan ve Karatay ilçesinde oturan 7 gencin, hafta sonu tatili nedeniyle Beyşehir Gölü'ndeki Karaburun plajına gidip gölde yüzdükten sonra evlerine dönmek için yola çıktıkları öğrenildi. Kazada yaşamını yitiren Muammer Tan, Veli Büyükaydın ve Sait Belgemen'in Keçeciler Mahallesi'nde oturdukları, ayrıca Şevval Karabulut ve Nisanur Karabulut'un da kardeş oldukları belirlendi. 5 gencin cenazelerinin otopsinin ardından Karatay ilçesine gönderileceği ve öğle saatlerinde defnedileceği belirtildi. Yaralıların tedavisine devam ediliyor.


Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sıdal - Güncel

Beyşehir Gölü Konya Güncel Haberler

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