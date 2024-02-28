Konya'da Otomobil Devrildi: Anne ve Kızı Yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde devrilen otomobildeki anne ve 7 yaşındaki kızı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zeynep K. idaresindeki 42 AEU 535 plakalı otomobil, Camikebir Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Yol kenarına devrilen otomobildeki sürücü anne ile kızı A.Z.K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve 7 yaşındaki kızı A.Z.K. itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılarak ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.