Konya'da Otomobil Devrildi: 5 Yaralı
Konya'da M.T. yönetimindeki otomobil refüje çarpıp devrildi. Kazada sürücü ve araçtaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Konya'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
M.T. idaresindeki 06 EJS 953 plakalı otomobil, Doğrugöz Mahallesi yakınlarında refüje çarparak devrildi.
Kazada, sürücü M.T. ile araçtaki A.T, E.T, Z.T. ve M.T. yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel