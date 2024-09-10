Konya'da otomobil devrildi, 5 kişi yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil devrildi ve 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Hulusi M. yönetimindeki 42 BKT 58 plakalı otomobil, Beyşehir-Antalya kara yolunun 2. kilometresi Bademli Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Hulusi M. ile araçta bulunan Ahmet E. Samet Y. Murat M. ve Abdullah Ş. yaralandı.
Yaralılar, Beyşehir ve Konya'da çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.