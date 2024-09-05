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Konya'da Otomobil Devrildi, 3 Kişi Yaralandı

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Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, devrilen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Ali D. idaresindeki 07 BAZ 075 plakalı otomobil, Ankara-Konya karayolu, Kulu Bölge Devlet Hastanesi kavşağında kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile birlikte aynı aileden Atila ve Suzan D. Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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