Konya'da otomobil devrildi, 2 kişi yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi ve 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunuyor.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Sami K. kontrolündeki 42 H 7500 plakalı otomobil, Beyşehir-Antalya kara yolu Karadiken Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Sami K. ile araçtaki Ahmet Ö. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ahmet Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.