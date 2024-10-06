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Konya'da Otomobil Çarpan Kadın Hayatını Kaybetti

Konya'da Otomobil Çarpan Kadın Hayatını Kaybetti
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Konya'nın Meram ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kimliği belirsiz bir kadın hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan sürücü için polis ekipleri araştırma başlattı.

KONYA'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti. Kadının üzerinden kimlik çıkmazken, polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza, saat 19.50 sıralarında merkez Meram ilçesi Yaylapınar Süleymaniye Mahallesi Özbayram Sokakta meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 20 yaşlarında üzerinden kimlik çıkmayan bir kadına çarptı. Kadın metrelerce savrulurken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirledi. Polis, ölen kadının kimliğini belirlemek ve kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. (DH

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA KONYA DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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