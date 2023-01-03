Konya'da otobüste üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde durdurulan otobüste üzerinde uyuşturucu ele geçirilen yolcu tutuklandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde durdurulan otobüste üzerinde uyuşturucu ele geçirilen yolcu tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Antalya kara yolu üzerindeki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Ekipler, yolculardan K.K'nın üst aramasında bir miktar uyuşturucu made ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
K.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.???????
Kaynak: AA / Güncel