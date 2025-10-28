Konya'da Oto Boyama Atölyesine Silahlı Saldırı: 12 Yaralı

KONYA'da bir sanayi sitesindeki oto boyama atölyesine silahlı saldırı düzenlendi. Şüphelilerin pompalı tüfeklerle açtığı ateş sonucu saçmaların isabet ettiği 12 kişi yaralandı.

Olay, saat 17.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'ndeki Anadolu Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Sanayideki Elmadağ Sokağa gelen saldırganlar, ellerindeki pompalı tüfeklerle Osman Çapar'a ait oto boyacı atölyesine ateş açtı. Saldırı sırasında saçmaların iş yerinde bulunan ve sokaktan geçenlere isabet etmesi sonucu 12 kişi yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.