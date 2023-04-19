Konya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
İlçenin Madenli Mahallesi Ağaç Tepesi mevkisindeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerinde bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Zaman zaman rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı.
Yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.
Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal da bölgedeki çalışmaları takip etti.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel