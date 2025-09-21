Konya'da Orman Yangını Kısa Sürede Söndürüldü
Konya'nın Akşehir ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
KONYA'nın Akşehir ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Akşehir'in Savaş Mahallesi'nde öğle saatlerinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme ve belediyelere ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve köylülerin müdahalesiyle alevler kısa süre söndürüldü.
Savaş Mahallesi Muhtarı Yaşar Oruç, "Ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle çok şükür söndürüldü" dedi.
Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.
