Konya'da Organize Suç Örgütüne Operasyon: 9 Tutuklama

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Konya'da düzenlenen operasyonla organize suç örgütüne mensup 15 kişiden 9'u tutuklandı. Ele geçirilen silahlar, uyuşturucu haplar ve diğer materyallerle birlikte şüphelilerin ciddi suç kayıtları ortaya çıkarıldı.

Konya'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, vatandaşlar arasındaki alacak meselelerine dahil olup, çek ve senet düzenleyerek menfaat sağladıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Polis, kent merkezi ile Bozkır ilçesinde düzenlediği helikopter destekli eş zamanlı operasyonda, örgütün elebaşı B.S'nin de aralarında bulunduğu 15 şüpheliyi yakaladı.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, tabanca, av tüfeği, 19 uyuşturucu hap, 3 bıçak, muşta, cop, kelepçe ile çok sayıda çek, senet ve dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, ödeme yapmayan kişilerin iş yerlerini kurşunladıkları ve haraç istedikleri, kasten öldürmeye teşebbüs, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, silahla yaralama gibi suçlardan kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel
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