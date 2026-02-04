Organize suç ögrütüne operasyon: 25 gözaltı

KONYA'da polis ekipleri tarafından organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ereğli ve Karapınar ilçelerinde faaliyet gösterdiği öne sürülen organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, saat 07.00 sıralarında belirlenen 24 ev, 6 iş yeri ve 11 araca yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, örgüt lideri ile birlikte toplam 25 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, 'Nitelikli yağma', 'Kasten yaralama', 'Tehdit', 'Hakaret', 'Şantaj', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' ile 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' gibi çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlendi.

ÇELİK YELEK VE SENETLER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda yapılan aramalarda, 1'i kurusıkı 6 tabanca, 21 fişek, 1 çelik yelek, 11 gram esrar, 5 çek ve senet, 1 not defteri, 1 flash bellek ve 1 mühür ele geçirildi.

Gözaltına alınan 25 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.