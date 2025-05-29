Konya'da Okulda Tartışma Sonucu Çocuk Fenalaştı

Konya'da Okulda Tartışma Sonucu Çocuk Fenalaştı
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Konya'nın Selçuklu ilçesindeki bir ilkokulda, sınıf arkadaşı tarafından boğazı sıkılan 10 yaşındaki Yusuf T. hastaneye kaldırıldı. Yusuf'un hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

KONYA'nın okulda sınıf arkadaşı İ.Ç.'nin (10) boğazını sıktığı (10) iddia edilen Yusuf T. (10) fenalaştı. Yusuf T., kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki Dikilitaş Sahip Ata İlkokulu'nda meydana geldi. Okulun 4'üncü sınıf öğrencilerinden Yusuf T. ile İ.Ç. arasında sınıfta tartışma çıktı. Bu sırada iddiaya göre İ.Ç.'nin boğazını sıktığı Yusuf T.'nin fenalaşarak yere yığıldığı öne sürüldü. Okul yönetimi durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Yusuf T.. gelen ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yoğun bakıma alınan Yusuf T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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