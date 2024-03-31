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Konya'da okul bahçesinde müşahitler arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

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Konya'nın Akşehir ilçesinde, okul bahçesinde müşahitler arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Yenimahalle İstasyon Bulvarı'ndaki Nasrettin Hoca İlköğretim Okulu bahçesinde, oy kullanma işlemi sürerken iki müşahit arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.K. bıçakla, G.A. darbedilerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Y.K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kavgada darbedilerek yaralanan G.A. da ekiplerce hastaneye götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Akşehir Konya Olay 3.Sayfa Güncel Haberler

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