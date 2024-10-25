Üye Girişi
Haberler

Konya'da öğretmen eşini bıçaklayarak öldürdü

Konya'da öğretmen eşini bıçaklayarak öldürdü
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da öğretmen Abdullah Küçüktaşdemir, ayrı yaşadığı eşi Ebru Küçüktaşdemir'i tartışma sırasında bıçaklayarak öldürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KONYA'da öğretmen Abdullah Küçüktaşdemir (47), ayrı yaşadığı öğretmen eşi Ebru Küçüktaşdemir'i (45) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi, Yeni Santral Caddesindeki bir sitede bulunan apartmanın önünde meydana geldi. Abdullah Küçüktaşdemir, ayrı yaşadığı eşi Ebru Küçüktaşdemir ile apartman önünde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Abdullah Küçüktaşdemir tartışmanın büyümesi üzerine eşini bıçaklarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kanlar içinde yatan Ebru Küçüktaşdemir, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ebru Küçüktaşdemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Abdullah Küçüktaşdemir polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınırken, cinayetle ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Politika 3-sayfa Cinayet Güncel Konya Suç

Bakan Tekin bu akşam açıklanacağını duyurmuştu: Binlerce öğretmenin beklediği haber geldi

Binlerce öğretmenin beklediği haber geldi

 TUSAŞ'taki teröristlere operasyon böyle başlamış: İşte Özel Harekat polislerinin düğmeye bastığı an

İşte Özel Harekat polislerinin düğmeye bastığı an

 Kadın öğretmen 17 bıçak darbesiyle katledildi: Katilin kimliği bir kez daha dehşete düşürdü

Kadın öğretmen 17 bıçak darbesiyle katledildi
Şanlıurfa'da can pazarı: Binanın 3. katından aşağı atlayarak kurtuldular

Binanın 3. katından aşağı atlayarak kurtuldular
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya'nın kendi ekseni etrafında geçtiğimiz 600 milyon yıldaki dönüş hızı hakkında hangisi söylenebilir? Adana Demirspor Sivasspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Adana Demirspor Sivasspor geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Sözleşmeli Öğretmen atama tercihleri ne zaman başlıyor? Sözleşmeli Öğretmen Mülakat Sonuçları sorgulama ekranı TIKLA! Sözleşmeli Öğretmen Mülakat Sonuçları saat kaçta açıklanacak? Birleşmiş Milletler tahminlerine göre hangi yıl, Dünya nüfusu 1 milyarı aşmıştır? Dünya nüfusu ne zaman 1 milyar oldu? Gündedün ne demek? (Evvelsi gün, yarın, nostalji, zamansızlık ) 1970'li yıllarda çıkardığı 45'likle ünlenen, dinlediğiniz şarkıyı 4 yaşındayken seslendirmiş olan kimdir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve Yemekteyiz kim kazandı? İrfan Can Kahveci sözleşmesi ne zaman bitiyor? Arda Güler Real Madrid Barcelona maçında oynayacak mı, El Classico'da kadroda mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.