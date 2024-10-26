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Konya'da Öğretmen Ebru Küçüktaşdemir Eşi Tarafından Öldürüldü

Konya'da Öğretmen Ebru Küçüktaşdemir Eşi Tarafından Öldürüldü
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Konya'da ayrı yaşadığı eşi Abdullah Küçüktaşdemir tarafından bıçaklanarak öldürülen öğretmen Ebru Küçüktaşdemir'in daha önce ölümle tehdit edilmiş ve şikayette bulunmuş olduğu öğrenildi. Olay sonrası Abdullah Küçüktaşdemir gözaltına alındı.

KONYA'da ayrı yaşadığı eşi Abdullah Küçüktaşdemir (47) tarafından öldürülen öğretmen Ebru Küçüktaşdemir'in (45), daha önce meslektaş eşi tarafından 'ölümle' tehdit edildiği için şikayette bulunduğu ve şikayetinden vazgeçtiği ortaya çıktı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Meram ilçesi Havzan Mahallesi, Yeni Santral Caddesi'ndeki bir sitede bulunan apartmanın önünde meydana geldi. Daha önceki evliliğinden 2 çocuğu olan Fen Bilgisi öğretmeni Ebru Küçüktaşdemir, bir kız öğrencisine özel ders vermek için gittiği evin apartman girişinde ayrı yaşadığı öğretmen eşi Abdullah Küçüktaşdemir ile karşılaştı. İkili bir süre konuştuktan sonra aralarında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Abdullah Küçüktaşdemir, eşi Ebru Küçüktaşdemir'i vücudunun 18 yerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kanlar içinde yatan Ebru Küçüktaşdemir, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ebru Küçüktaşdemir yaşamını yitirdi, Abdullah Küçüktaşdemir gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ ADLİYEDE

2 yıllık evli olan ve ayrı yaşayan çiftin önceden de boşanma davası açtıkları ve bu davadan vazgeçtikleri öğrenildi. Ebru Küçüktaşdemir'in daha önce eşi tarafından 'ölümle' tehdit edildiği için şikayette bulunduğu ve şikayetinden vazgeçtiği ortaya çıktı. Küçüktaşdemir'in cenazesinin bugün Konya'da defnedilmesi bekleniyor. Gözaltına alınan Abdullah Küçüktaşdemir de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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