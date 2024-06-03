Konya'da Öğrenciler Güvenli Bisiklet Yoluyla Okula Gidiyor

Türkiye'nin en uzun bisiklet yolu ağına sahip Konya'da hayata geçirilen projeyle motorize zabıtaların eşliğinde öğrenciler güvenli bisiklet yoluyla okula gidiyor.

Her yaştan bisiklet kullanıcısının olduğu Konya, geçmişten gelen bisiklete binme kültürü ve coğrafi özelliklerinin elverişliliğiyle dikkati çekiyor.

Alternatif ulaşım aracı için 635 kilometreye ulaşan bisiklet yolu, kullanımın yoğun olduğu noktalarda yapılan bisiklet parkları tasarım ve estetiğiyle ön plana çıkıyor.

Bisikletli trafiğinin tespit edilmesi amacıyla uygulamaya alınan ve radar görüntüsünü andıran Bisiklet Sayacı da hareketliliği veriye dönüştürülerek planlanan yatırımların şekillendirilmesine katkı sunuyor.

Konya Büyükşehir Belediyesinin, bisiklet yolu güzergahlarını, park yerlerini ve tamir noktalarını gösteren Akıllı Bisiklet Uygulama Sistemi de sürücülere kolaylık sağlıyor.

Uluslararası yarışların gerçekleştirildiği Türkiye'nin ilk olimpik veledromuna da sahip kentteki bisiklet tramvayı da hizmete alındığından bu yana, günde yüzlerce bisikletli yolcusunu taşımaya devam ediyor.

Üst geçitlerin bulunduğu kentte hayata geçirilen uygulamalarla bisiklet kullanımı her geçen gün yaygınlaşıyor.

Çocuklar için "güvenli bisiklet yolu" projesi başlatıldı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AA muhabirine, Konya'da bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için çok sayıda proje yürüttüklerini söyledi.

Kentte bugüne kadar yapılan yatırımları sıralayan Altay, "Bisikletin şehirde toplu ulaşım olarak kullanılması için ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Bisiklet master planımız kapsamında, bisiklet tramvayımız, belediye otoparkında bisiklet alanlarımız, otobüs arkalarında bisiklet taşıma aparatlarımız, bisikletli yaya köprülerimizle bisikletin aktif kullanmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

Altay, uygulamaya aldıkları güvenli bisiklet yolu projesine ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Öğrencilerimizin okula bisikletle gelmeleri için pilot bir uygulamaya başladık. 17 okul ve 5 Bilgehane'de çocuklarımıza önce bisikletin güvenli kullanımıyla ilgili ciddi bir eğitim verdik. Güvenlik aparatlarının kullanımı ve trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirmeden sonra öğrencilerimizin zabıta ve güvenlik birimlerimizin eşliğinde evlerinden konvoy halinde alınarak okula gitmeleri sağlanıyor. Burada amaç çocuklarımızın, şehirde bisiklet kullanımını artırmak ama aynı zamanda güvenli şekilde okula ulaşımlarını sağlamak. Burada en önemli görev aslında araç sürücülerine düşüyor. Bisikletlilere ve yayalara daha fazla saygılı olmamız lazım. İnşallah yaptığımız bu tür uygulamalar, Konya'da bisikletin çok daha kullanılır hale gelmesini sağlayacak."

Şehir içi trafik yoğunluğunun önemli sorunların başında geldiğine işaret eden Altay, "Tüm büyük şehirlerde, dünyada, trafiği çözmenin tek yolu, toplu ulaşımı ve bisiklet kullanımını artırmak. Bu manada Konya Büyükşehir Belediyesi olarak öncü ve önder olmaya gayret ediyoruz. Bundan sonra da bu tür uygulamalarımıza devam edeceğiz." dedi.