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Konya'da öğrenci ve öğretmenlerinin hazırladığı "Ata Tohumu Sergisi" açıldı

AA - Havva Dereağzı - Güncel
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Konya'da öğrenci ve öğretmenlerinin hazırladığı

Yöntem Koleji Lisesi'nin öğrenci ve öğretmenlerinin hazırladığı "Ata Tohumu Sergisi" açıldı.

SELÇUKLU, KONYA (AA) - Yöntem Koleji Lisesi'nin öğrenci ve öğretmenlerinin hazırladığı "Ata Tohumu Sergisi" açıldı.

Kolejin Selçuklu Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen sergide 1 milyonun üzerinde ata tohumu görücüye çıktı.

Okul Müdürü Mustafa Dursun, yaklaşık 40 ilden gelen 125 çeşit ata tohumla öğrencilerin farklı tohumları tanıdığını ve bilgi aldıklarını söyledi.

Ata tohumlarının, yeni nesillere aktarılmasının temel amaçlarından olduğunu belirten Dursun, "Bu proje aynı zamanda E-twinning projesi ve 5 Avrupa ülkesi bizim yazdığımız bu projeye katılarak önderliğimizde kendi ülkelerinde benzer sergiler açtı." dedi.

Sergide tanıtım gerçekleştiren öğrencilerin danışmanı Betül Emengen de sergiyle öğrencilerin bakış açılarını genişlettiklerini ifade etti.

Serginin açılışına Orman Bölge Müdürü Cafer Bal, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Zeki Bayramoğlu ve çok sayıda öğrenci katıldı.

AA / Havva Dereağzı - Güncel

Mustafa Dursun, okul müdürü, Selçuklu, Güncel, Haberler

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