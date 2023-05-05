Konya'da öğrenci servisinin devrildiği kazada 11 kişi yaralandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde devrilen araçtaki 8'i öğrenci 11 kişi yaralandı.

Ahmet Kocadağ (65) idaresindeki 42 GDE 88 plakalı servis aracı, ilçe merkezinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Sürücü Kocadağ ve 8'i öğrenci 10 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.