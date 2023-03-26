Konya'da oğlu tarafından bıçaklanan baba hastaneye kaldırıldı

Konya'da babasını bıçakla ağır yaralayan kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Vezirhan Sokak'taki evlerinde baba Şükrü Ş. ile oğlu Osman Ş. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Osman Ş, babası Şükrü Ş'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Durumunun ağır olduğu öğrenilen baba Şükrü Ş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli Osman Ş. de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.