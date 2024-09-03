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Konya'da Obruk Nedeniyle Evde Çatlaklar Oluştu

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Konya'nın Karapınar ilçesinde yer altı sularının çekilmesiyle meydana gelen obruk nedeniyle bir evde çatlaklar oluştu. Evde yaşayan aile jandarma tarafından tahliye edildi.

KONYA'nın Karapınar ilçesinde tek katlı bir evin yakınında obruk oluşması nedeniyle çatlaklar oluştu. Evde yaşayan aile jandarma tarafından tahliye edildi.

Karapınar'da yer altı sularının çekilip, toprağın çökmesiyle meydana gelen obruklara bir yenisi daha eklendi. Yeni oluşan obruk nedeniyle Çayır mevkisinde bulunan Mehmet Ali Bayrak'a ait tek katlı evin duvarlarında çatlaklar oluştu. Sarsıntının ardından evde bulunanlar kendini dışarıya attı. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma evdekileri tahliye ederken, AFAD ekipleri bölgedeki incelemelerini sürdürüyor. Hafta sonu oluşan obruktan sonra evde çatlakların oluştuğunu ifade eden ev sahibi Mehmet Ali Bayrak, "Cumartesi günü öğle saatlerinde büyük bir gürültü oldu. Yakın bölgede bir obruk oluştu. Evimizde çatlaklar oluştu. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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