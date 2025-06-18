Konya'da Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 34 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya merkezli düzenlenen operasyonda, telefonla ulaşarak kendilerini asker, polis ve savcı olarak tanıtan 34 dolandırıcı şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarla şüphelileri yakaladı.

Konya merkezli düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 34 şüpheli gözaltına alındı.

Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini asker, polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelileri takibe aldı.

Teknik ve fiziki çalışmaların ardından harekete geçen ekipler, Konya merkezli birçok ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla 34 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
İsrail'in İranlı komutanları nasıl öldürdüğü halka yapılan uyarıda ortaya çıktı

İranlı komutanlar böyle öldürülmüş! Halka yapılan uyarıda ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Javier Bardem'den canlı yayında İsrail'e sert tepki: Bu bir soykırım

İran-İsrail savaşında tarafını seçti, canlı yayın bir anda kesildi
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu boşanıyor mu? İlk cevap geldi

Kobal ve İmirzalıoğlu boşanıyor mu? İlk cevap geldi
ABD'li yetkili açıkladı: İsrail'in füze stoğu tükenme noktasına ulaştı

ABD'li yetkili açıkladı: İsrail'in füze stoğu tükenme noktasına ulaştı
Özcan Deniz ve abisi arasında sular durulmuyor! Mahkemeden karar çıktı

Özcan Deniz isyan etti, mahkeme kararını verdi
Xabi Alonso'nun Arda Güler şaşkınlığı! Gözlerine inanamadı

Xabi Alonso'nun Arda Güler şaşkınlığı! Gözlerine inanamadı
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım
33 yıllık hastane zinciri rakibine satılıyor

33 yıllık hastane zinciri rakibine satılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.