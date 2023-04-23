Konya'da Nisan ayında yağan dolunun ardından güneşli hava yüzünü gösterdi

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde Nisan ayında yağan dolu yağışının ardından yüzünü gösteren güneşli hava şaşırttı.

Beyşehir'de ikindi vakti yağmurla birlikte aniden başlayan dolu yağışı günlük hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 30 dakika süren yağış nedeniyle vatandaşlar evlerinden dışarıya çıkamadı. Doluya cadde ve sokaklarda yakalananlar ise saçak altlarına sığınmaya çalıştı. Bazı vatandaşların ise yol kenarlarındaki mazgalların doludan tıkanıp su taşkını oluşturmaması için küreklerle temizlik yaptığı görüldü. Dolu sebebiyle yol kenarları, park ve yeşil alanlar ile otomobillerin üzeri ve çatılar beyaz bir görüntüye büründü. Araçların cam ve sileceklerinin önü leblebi büyüklüğünde dolu taneleriyle doldu. Vatandaşlar dolu yağışını cep telefonlarıyla kaydetti. Dolu yağışının ilçede bulunan ekili alanlar ile meyve bahçelerinde herhangi bir zarara yol açıp açmadığı henüz bilinmezken, yapılan tespit çalışmaları sonrasında durumun netlik kazanacağı öğrenildi.

Öte yandan, dolu yağışının durmasının ardından yüzünü gösteren güneşli hava ise herkesi şaşırttı. İlçe sakinlerinden Ali Sevindik, dolu yağışının yaklaşık yarım saat sürdüğünü belirterek, "Yarım saat süren bir dolu yağışına şahit olduk. Tespih tanesi büyüklüğünde dolu yağışı oldu" dedi.