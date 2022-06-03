Konya'da nefes borusuna şeker kaçan öğrenciyi öğretmeni kurtardı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da nefes borusuna şeker kaçan öğrenciyi öğretmeni kurtardı

AA - Abdülhamit Yaşar - Güncel
 - Güncelleme:
Konya'da nefes borusuna şeker kaçan öğrenciyi öğretmeni kurtardı

Konya'da, nefes borusuna şeker kaçan öğrenciye öğretmenin müdahalesi, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Konya'da, nefes borusuna şeker kaçan öğrenciye öğretmenin müdahalesi, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Beyşehir'deki İhsan Kabadayı Ortaokulu öğrencisi M.A'nın ağzına aldığı şeker, nefes borusuna kaçtı.

Durumu fark eden öğretmen Ayşe Demir, nefes almakta zorlanan öğrencinin yardımına koştu.

Demir'in "Heimlich manevrası"yla şekerin nefes borusundan çıkması üzerine M.A. rahat nefes almaya başladı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yaşananlar, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Okulun Müdürü Muddalip Göçgen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, öğretmen Ayşe Demir'e teşekkür ederek ilk yardım eğitiminin önemine dikkati çekti.??????????????

AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

Ayşe Demir Konya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title