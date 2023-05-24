Konya'da Necip Fazıl Kısakürek anıldı

Konya'da Anadolu Mektebi tarafından, "Vefatının 40. Yılında Necip Fazıl Kısakürek'i Anma" programı düzenlendi.

Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından düzenlenen panelle devam etti.

Panelin ardından, Prof. Dr. Turan Karataş ile Prof. Dr. İbrahim Kavaz değerlendirme konuşması yaptı.

Ardından Vali Vahdettin Özkan, böylesine güzel bir etkinliğin Konya'da yapılmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Anadolu Mektebi'nin son zamanlarında Anadolu'nun dört bir yanında önemli faaliyetler yürüttüğünü aktaran Özkan, "Necip Fazıl Kısakürek'i anlamanın, medeniyetimizi anlamaya yardımcı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü de bir yazarı anlamak için yapılan bu sunumların çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

Paneldeki dört konuşmacının da Türkiye'nin farklı yerlerinden, ilçelerinden gelerek programda yer almalarının tarifsiz olduğunu anlatan Güçlü, "Bu bakımdan Konya bir kültür merkezi ve Selçuklu'nun başkenti. Hazreti Mevlana burada. Eğer köklerimize gideceksek, bu şehir çok önemli. Sevgili öğrencilerimizi mektebe davet ediyoruz. Okulunuzu aksatmaya sebep olmaz, aksine kendinizi kültürel olarak çok geliştirirsiniz." diye konuştu.

Kentte 26 Mayıs'a kadar sürecek anma programları kapsamında, 8 panel, 3 konferans, 2 yazar buluşması, tiyatro, sergi, konser ile şiir dinletisinden oluşan 17 etkinlik gerçekleştirilecek. Ayrıca şehir-kültür gezisi yapılacak.