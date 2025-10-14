Konya'da Narkotik Operasyonu: 421 Gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da polis tarafından yapılan 'Narkokapan Konya' adı verilen uyuşturucu operasyonunda 421 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde, bugün Konya merkezli 12 ilde düzenlenen 'Narkokapan Konya' adı verilen uyuşturucu operasyonuyla ilgili açıklamada bulundu. Operasyona 3 bin 319 polisin katıldığını belirten Bakan Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Bu sabah Konya'mızda, en kapsamlı uyuşturucu operasyonlarımızdan biri olan 'Narkokapan Konya'yı başarıyla icra ettik. Hazırlık safhası tam 4 ay süren bu operasyon, bakanlığımızın planlama, istihbarat ve icra kabiliyetinin somut bir göstergesidir. Hedefimiz; özellikle gençlerimize musallat olan, hem internet tabanlı haberleşme platformları üzerinden, hem de mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan, 'Torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarıydı. Konya merkezli 12 ilimizde düzenlenen operasyona 3 bin 319 kahraman polisimiz, 542 ekibimiz, 16 özel eğitimli narkotik dedektör köpeğimiz, 1 İHA ve 1 helikopterden oluşan hava destek unsurlarımız katıldı. Eş zamanlı olarak 338 farklı adrese baskın düzenledik ve 421 şahsı gözaltına aldık. Operasyonumuz sahada devam ediyor. Örgütlü yapıları, lojistik ağları ve aracılık eden torbacıları tek tek enseliyoruz."

'328 UYUŞTURUCU ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNÜ ÇÖKERTTİK'

Bakan Yerlikaya, bakanlık olarak uyuşturucuyla mücadele verdiklerini belirterek, "Uyuşturucu meselesini, milletimizin geleceğini hedef alan, gençlerimizin umutlarını çalan, toplumsal yapımızı içten içe kemiren bir saldırı olarak görüyoruz. Bu illet, sadece bireyleri değil, toplumların köklerini zehirlemeye çalışan bir tehdittir. Dünyanın en sinsi düşmanlarından biri olan bu maddeye karşı, özellikle göz bebeğimiz evlatlarımızı korumak, bizim için bir tercih değil, bir milli görevdir. Bu anlayışla, İçişleri Bakanlığı olarak uyuşturucuya karşı, amansız bir mücadele veriyoruz. Bu kabine dönemimizde; 328 uyuşturucu organize suç örgütünü çökerttik. Yine kabine dönemimizde, 87 bin 912 zehir taciri tutuklandı. Yaklaşık 216 ton uyuşturucu madde ile 243 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirdik. İşte bu tablo; kararlılığımızın ve azmimizin rakamsal karşılığıdır. Hedefimizde sadece sokak satıcıları yok. Arzın kaynağına, üreticiye, tacire, lojistik ağlara ve talebi besleyen tüm unsurlara karşı aynı anda, bütüncül bir stratejiyle müdahale ediyoruz. Arzın kökünü keserken, rehabilitasyon, eğitim ve toplumsal farkındalık programlarıyla talebin de önüne geçiyoruz. Bu zehrin tek bir zerresi dahi, bizim için risk teşkil edecek kadar büyük ve mücadele edilecek kadar önemlidir. Üreticisinden tacirine, torbacısına kadar kim varsa, devletimizin demir yumruğu onların ensesinde olacaktır. Buradan, vatandaşlarımızın hayatını karartarak, geleceğimizi, gençliğimizi hedef alarak, haram lokmaya tevessül eden zehir tacirlerine söylüyorum. Gittiğiniz yol, yol değildir. Devletimiz güçlüdür. Milletimizin iradesi sağlamdır. Siz, bu gücün karşısında duramazsınız. Milletimizi zehirlemeye cüret eden kim varsa, nereye giderse gitsin, hangi delikte olursa olsun, siber dünyanın hangi dehlizine saklanırsa saklansın, bilsinler ki onları yakalayıp adalete teslim edeceğiz" diye konuştu.

GENÇLERİ UYARDI

Bakan Yerlikaya, gençlere de uyarıda bulunarak, "Sevgili gençler; sizler, büyük ve güçlü Türkiye idealimizin teminatısınız. Geleceğinizi, hayallerinizi zehirleyecek hiçbir şeye prim vermeyin. Yardıma ihtiyacınız olduğunda yalnız değilsiniz; devletimiz yanınızdadır. Biz yanınızdayız. Kıymetli anne ve babalar, çocuklarınızdaki en küçük değişikliği, sosyal çevrelerindeki işaretleri, asla hafife almayın. İhmal, bir ailenin en büyük pişmanlığı olur. Unutmayın, evlatlarımıza birlikte sahip çıkacağız. Mahallelerimizi birlikte koruyacağız. Bu mücadeleyi birlikte vereceğiz. Konya'dan tüm vatandaşlarımıza da bir çağrıda bulunmak istiyorum. 112 Acil Çağrı Merkezimiz emrinizde. UYUMA ve NARVAS uygulamalarımız emrinizde. Şüpheli bir durum mu var? Bize bildirin, biz gereğini yapalım" dedi.

Bu arada, gözaltına alınan şüpheliler için Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde gözaltı merkezi oluşturuldu.