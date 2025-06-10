Konya'da Narkotik Operasyonları: 110 Gözaltı, 47 Tutuklama

Konya'da Narkotik Operasyonları: 110 Gözaltı, 47 Tutuklama
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Son iki haftada Konya'da gerçekleştirilen 46 narkotik operasyonunda 110 kişi gözaltına alındı ve bunlardan 47'si tutuklandı. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.

KONYA'da son 2 haftada düzenlenen 46 ayrı narkotik operasyonunda gözaltına alınan 110 kişiden 47'si tutuklandı.

Konya Emniyet Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ Narkotik Suc¸larla Mu¨cadele S¸ubesi Amirliği ekipleri, son 2 hafta içerisinde toplam 46 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 64 s¸u¨pheli hakkında adli is¸lem yapıldı. Mahkemeye sevk edilen 23 s¸u¨pheli tutuklanarak cezaevine go¨nderildi. Ayrıca uyus¸turucu madde suc¸larından aranan 46 kişi yakalanırken, bunlardan 24'ü de cezaevine teslim edildi. Aranan şüphelilerle birlikte toplamda 47 s¸u¨pheli tutuklandı. Şüphelilerin ev, otomobil ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 7 bin 581 adet sentetik ecza hap, bin 262 adet captagon, 510 gram eroin, 391 gram sentetik kannabinoid, 90 gram kokain, 75 adet peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 61 gram metamfetamin, 41 gram bonzai hammaddesi, 14 gram esrar, 2 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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