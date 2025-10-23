Haberler

Konya'da Narkokapan Operasyonu: 446 Kişi Gözaltına Alındı, 424'ü Tutuklandı

İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen Narkokapan Konya operasyonunda, uyuşturucu satıcılarına yönelik baskınlarda 446 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 424'ü tutuklanırken, 22 kişi serbest kaldı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın koordinasyonunda sokakta uyuşturucu satanlara yönelik düzenlenen 'Narkokapan Konya' operasyonunda gözaltına alınan 446 kişiden 424'ü tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, 14 Ekim'de Konya merkezli 12 ilde 'torbacı' adı verilen sokak satıcılarına yönelik 'Narkokapan Konya' adı altında operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, Konya Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen basın toplantısında duyurduğu operasyonda, daha önce belirlenen 338 adrese baskın yapıldı. Operasyonda aralarında kadınların da olduğu 446 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 424'ü tutuklandı, 18'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 22 kişi de serbest kaldı.

Konya Valiliği tarafından operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "Konya Valiliği olarak; ilimizin aydınlık yarınlarını hedef alan zehir tacirlerine karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek olup, toplumumuzun huzuru ve güvenliği için hiçbir şekilde taviz verilmeyecektir" denildi.

Haber: KONYA DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel



