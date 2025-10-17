Haberler

Konya'da Narkokapan Operasyonu: 442 Gözaltı, 419 Tutuklama

Konya'da düzenlenen Narkokapan uyuşturucu operasyonunda, 442 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin 419'u tutuklandı, 18'i adli kontrol altına alındı, 5 kişi serbest bırakıldı.

KONYA'da Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan 'Narkokapan Konya' uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 442 kişiden 419'u tutuklandı. Şüphelilerden 18'i adli kontrolle, 5 kişi de savcılıktan serbest kaldı.

14 Ekim'de Konya merkezli 12 ilde 3 bin 319 polisin katılımıyla düzenlenen ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu Türkiye'deki 2'nci büyük operasyon olarak gösterilen 'Narkokapan Konya' operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 442 şüpheliden 419'u savcılık işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 18'i adli kontrolle, 5 kişi de savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
