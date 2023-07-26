Konya'da Müştemilatta Mutfak Tüpü Patlamasıyla Yangın Çıktı
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Konya'nın Kulu ilçesinde bir müştemilatta mutfak tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı. Patlama sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın ise hasara neden oldu.
Konya'nın Kulu ilçesinde müştemilatta mutfak tüpünün patlaması nedeniyle yangın çıktı.
Karacadağ Mahallesinde Kenan Kırkdeveli'ye ait müstakil evin müştemilatında düğün hazırlığı için kurulan çay ocağına bağlı mutfak tüpü bilinmeyen nedenle patladı.
Ölen ya da yaralananın olmadığı patlama sonucu yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın hasara neden oldu.
Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel