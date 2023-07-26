Konya'da Müştemilatta Mutfak Tüpü Patlamasıyla Yangın Çıktı

Konya'nın Kulu ilçesinde bir müştemilatta mutfak tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı. Patlama sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın ise hasara neden oldu.