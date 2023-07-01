Konya'da mühimmat patlaması: 1 kişi hayatını kaybetti
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Konya'nın Karapınar ilçesinde arazide bulunan mühimmatın yaylaya getirilmesi sırasında patlaması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Konya'nın Karapınar ilçesinde arazide bulunup yaylaya getirilen mühimmatın patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Çiftçi Mehmet Harmancı, Karapınar Atış Test Değerlendirme Grup Komutanlığı sınırları içerisinde bulduğu mühimmatı yaylaya götürdü.
Mühimmatın evden alınıp tekrar kamyonete yüklenmesi sırasında patlaması sonucu Mehmet Harmancı olay yerinde yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Fatih Arslan - Güncel