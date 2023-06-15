Konya'da Motosikletle Çekici Çarpıştı: 1 Yaralı
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Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletle çekici çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Karapınar ilçesindeki motosikletle çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçe girişindeki karayolları binası önünde bulunan trafik ışıklarında tır ile motosiklet çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Hüseyin Akpınar (17) ağır yaralı olarak ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay sonrası çekicinin sürücüsü gözaltına alınırken, yaralının durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Fatih Arslan - Güncel