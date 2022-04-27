Konya'da motosikletin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
AA - Bayram Uygun - Güncel
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Konya'nın Akşehir ilçesinde seyir halindeki motosikletin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde seyir halindeki motosikletin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Mehmet Temel (50) idaresindeki tescilsiz motosiklet, Akşehir-Afyonkarahisar kara yolunda bariyerlere çarptı.
Sürücü Temel ile motosikletteki Fikriye Temel (19) yaralandı.
Yaralılar ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Fikriye Temel, yapılan ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.
AA / Bayram Uygun - Güncel