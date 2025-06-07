Konya'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 2 Yaralı

Konya'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 2 Yaralı
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Konya'nın Günyüzü Mahallesi'nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ve kardeşi hayatını kaybetti. Kazada 2 kişi ise yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Konya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosikletin sürücüsü ile yanında bulunan kardeşi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Günyüzü Mahallesi'nde, plakaları henüz belirlenemeyen, Bilal B'nin (29) kullandığı otomobil ile İsmail Üçer'in (18) kullandığı motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan kardeşi Azat Üçer (16) hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan Y.K. (30) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA / Adnan Kale - Güncel
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