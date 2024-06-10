Konya'da motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, pikapla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada, motosiklet sürücüsü Erol Büyükfişenk olay yerinde hayatını kaybetti.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde pikapla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
V.M.A. idaresindeki 42 ATM 134 plakalı pikap, Necati Kalaycıoğlu Caddesi Dumlupınar kavşağında Erol Büyükfişenk'in kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Büyükfişenk'in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Büyükfişenk'in cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Pikap sürücüsü V.M.A. gözaltına alındı.