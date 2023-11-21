Konya'da motosiklet kazası: Sürücü yaralandı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
H.Ş. idaresindeki 42 BLM 12 plakalı motosiklet, Hacıakif Mahallesi Özdilek Caddesinde A.G'nin kullandığı 10 AJY 765 plakalı otomobille çarpıştı.
Devrilen motosikletten metrelerce savruldu. Motosiklet sürücüsü H.Ş, park halindeki bir otomobilin üzerine düştü.
Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.Ş, buradaki ilk müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA / Güncel