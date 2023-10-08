Konya'da motosiklet kazası: Sürücü yaralandı
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Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Konya'nın Kulu ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 17.35 sıralarında Yeni Mahalle Yaşar Doğu Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Y. idaresindeki 42 ALZ 510 plakalı motosiklet, yoldaki kuma yapılarak devrildi. Motosikletten düşerek yaralanan sürücü H.Y., çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası devrilen motosiklet polis merkezine götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel