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Konya'da motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

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Konya'nın Akşehir ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada otomobil sürücüsü ise yaralandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Hüseyin Ö. (53) idaresindeki 42 D 8979 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Caddesi'nde plakasız motosikletle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, kimliği henüz belirlenemeyen motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Hüseyin Ö. ise Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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