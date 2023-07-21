Konya'da motosiklet kazası: Genç yaralandı
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Konya'nın Karapınar ilçesinde motosikletten düşerek yaralanan genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.
Konya'nın Karapınar ilçesinde motosikletten düşerek yaralanan genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Hacı Ömerli Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş çıkışı motosikletiyle evine giden E.Y., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çarparak devrilen motosikletinden yola savrularak yaralanan genç, olay yerine çağrılan ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza sonrası olay yerinde incelemelerde bulundu. - KONYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel