Konya'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Konya'nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin duvara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasına, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, 23.30 sıralarında Reşadiye Mahallesi Aziz Mahmut Hüdai Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G.'nin kullandığı 42 JD 554 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak duvara çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA