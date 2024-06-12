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Konya'da motosiklet kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Osman İşlek (49) idaresindeki 42 ARB 146 plakalı motosiklet, Beyşehir-Seydişehir çevre yolunda otogar yönünde seyir halindeki Y.A. yönetimindeki 59 AGP 984 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaklaşık 50 metre ileride refüj üzerine yatarak durabilen motosikletten savrularak önce araç üzerine sonra yola düşen kasksız motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Osman İşlek'in cenazesi, incelemenin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü Y.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Motosiklet Beyşehir trafik Konya Trafik Kazaları Hukuk Güncel Haberler

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