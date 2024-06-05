Konya'da motosiklet kazası: 3 kişi yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, sürücü ile birlikte 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
S.Ş'nin kullandığı 07 BDU 534 plakalı motosiklet, Atataürk Caddesi Eski Jandarma Kavşağı'nda devrildi.
Kazada sürücü ile motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine çağrılan ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.