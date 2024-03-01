Konya'da Motosiklet Kazası: 2 Kişi Yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı. İki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
M.S'nin (16) kullandığı plakasız motosiklet, Hacıakif Mahallesi Özdilek Caddesi'nde, karşı yönden gelen M.B.K. yönetimindeki motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Yaralanan sürücüler, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, motosikletlerden birinin önündeki aracı sollamak isterken karşı yönden gelen motosikletle çarpışması, devrilen motosikletlerden savrulan sürücülere, çevredeki vatandaşların yardım etmesi yer alıyor.