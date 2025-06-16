Konya'da Motosiklet Kazası: 15 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Konya'da Motosiklet Kazası: 15 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen kazada, plakasız motosikletin sürücüsü D.A.O. hayatını kaybetti. Öğrenci servisi ile çarpışan motosiklet sürücüsü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde öğrenci servisi ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

D.A.O'nun (15) kullandığı plakasız motosiklet, Yeni Mahalle Seyran Caddesi'nde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 42 GBJ 84 plakalı öğrenci servisi ile çarpıştı.

Kazayı servis aracı sürücüsü ve araç içerisindeki öğrenciler yara almadan atlattı.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Motosiklet sürücüsünün cenazesi otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
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