Konya'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Konya'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Selçuklu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen motosiklet kazasında, 24 yaşındaki Muhammet Koyuncu yaşamını yitirdi, arkadaşı ise yaralandı.

KONYA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybeden motosiklet devrildi. Kazada sürücüsü Muhammet Koyuncu (24) hayatını kaybederken, arkadaşı ise yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Merkez Selçuklu ilçesi Bilecik Mahallesi Karanfil Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Koyuncu idaresindeki plakasız motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Muhammet Koyuncu olay yerinde hayatını kaybederken, arkasında bulunan arkadaşı Ali Rıza Torun (20) kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Ali Rıza Torun, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden Muhammet Koyuncu'nun cenazesi ise otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Göreve gelir gelmez kolları sıvadı! Devin Özek, 40 milyonluk golcüyü Fenerbahçe'ye getiriyor

Gelir gelmez kolları sıvadı! İlk hedefi 40 milyon euroluk golcü
Kahramanmaraş'ta 1500 yıllık taban mozaiği bulundu

Tam 1500 yıllık! Antik kentte heyecanlandıran buluş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk edebiyatının 'Mona Roza'sı hayatını kaybetti

Türk edebiyatının 'Mona Roza'sı hayatını kaybetti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
CiloFest 2025 için geri sayım başladı

Türkiye'nin en yüksek festivali için geri sayım başladı
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı

Yaşlı adamın canlı yayında yaptıkları yanına kalmadı
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran 'çay' şakası

MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran çay şakası
Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor

Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor
Ekipler her yerde 14 yaşındaki Burak'ı arıyor! Ailesi bir gün önce zorla saçlarını kesmiş

Burak 3 gündür ortada yok! Ailesiyle yaşadığı son olay dikkat çekiyor
Evin kilitli odasında anne ve kızının cansız bedeni bulundu

Kapısı kilitli odada anne ve kızının cansız bedeni bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.