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Konya'da motosiklet ile otomobil çarpışması: 1 yaralı

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Cengiz S. idaresindeki 42 B 3821 plakalı motosiklet, Beyşehir- Seydişehir kara yolunun 15. kilometresinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 42 Y 5372 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Cengiz S. ilk müdahalenin ardından ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

Seydişehir Konya Güncel Haberler

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