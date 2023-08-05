Konya'da motosiklet ile otomobil çarpışması: 1 yaralı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Cengiz S. idaresindeki 42 B 3821 plakalı motosiklet, Beyşehir- Seydişehir kara yolunun 15. kilometresinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 42 Y 5372 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Cengiz S. ilk müdahalenin ardından ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel