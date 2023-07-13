Konya'da motosiklet çalan 2 şüpheli cezaevine gönderildi

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde motosiklet hırsızlığı yapan 2 şüpheli, gözaltına alındıktan sonra cezaevine gönderildi. Şüphelilerin aynı yöntemle motosiklet çaldıkları ve sattıkları tespit edildi. Operasyonda ele geçirilen bir motosiklet ise sahibine teslim edildi.